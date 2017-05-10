Лавров: США понимают, что арест собственности РФ неправомерен

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Борис Макаров/. Арест российской дипломатической собственности в США неправомерен, в Вашингтоне это понимают. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, "этот вопрос стоит особняком". Власти США "не отрицают, что она наша", добавил министр.

Кроме того, заметил Лавров, все понимают, что "это неправомерные действия".