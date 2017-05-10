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Слуцкий считает переговоры Лаврова с Тиллерсоном и Трампом результативными

Политика
10 мая, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что моментального потепления никто не ожидал

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал результативными переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем и президентом США в Вашингтоне.

"Встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем (Рексом Тиллерсоном) и президентом США (Дональдом Трампом) носили однозначно результативный характер", - заявил Слуцкий журналистам. По его мнению, "перекрестные контакты - Тиллерсона в Москве и Лаврова в Вашингтоне - закладывают хорошую основу для организации первой встречи российского и американского лидеров, которая запланирована в июле на полях саммита G20". "Важно, что планомерно и поступательно продолжается диалог на самом высоком уровне по поднятию российско-американских отношений с прямо скажем практически нулевого уровня, достигнутого при администрации президента Обамы, до рабочего и конструктивного", - отметил глава комитета.

Слуцкий добавил, что "никто не ожидал моментального потепления". "Не раз говорил, что здесь не существует волшебного переключателя. Но последовательное ведение прагматичного разговора по всем ключевым пунктам международной повестки дня позволяет надеяться на выстраивание конструктивных отношений РФ и США и приход в итоге к общему знаменателю", - полагает он.

Отдельно глава комитета выделил "аспекты переговоров по проблемам международного терроризма и сотрудничеству на Ближнем Востоке". "Их реализация на деле может оказаться весьма важной для такой кровоточащей материи, как сирийское урегулирование", - считает Слуцкий.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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