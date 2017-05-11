ЦИК РФ обучит партии готовить документы для кандидатов на выборах

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Центризбирком России в четверг 18 мая проведет семинар для представителей партий, на котором ознакомит их с обновленной программой по подготовке документов для кандидатов на выборах. Об этом сообщается на сайте комиссии.
"Темой обучения станет работа с программой "Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах". Программа была доработана к дополнительным выборам депутата Государственной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу", - говорится в сообщении.
Специальная компьютерная программа позволяет оформить и предоставить в избирком необходимые сведения о кандидатах и их представителях в машиночитаемом виде, как того требует закон. Как отмечается в релизе, использование этого программного обеспечения позволяет "избежать возможных ошибок при заполнении и обработке документов".
В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные); кроме того, будут избираться депутаты городских дум административных центров в 11 регионах.
Помимо этого предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. В этом округе на думских выборах в 2016 году победил спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако он был назначен руководителем Службы внешней разведки и мандат остался вакантным.
Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания стартовать в конце этого года.