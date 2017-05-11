Постпред РФ при ЕС и глава ЕП обсудили перспективы межпарламентских отношений

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и глава Европарламента Антонио Таяни обсудили в Брюсселе перспективы межпарламентских отношений. Об этом сообщили в дипмиссии.
"11 мая Постоянный представитель России при ЕС В.А.Чижов встретился с Председателем Европарламента А.Таяни. В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение текущего состояния и перспектив развития межпарламентских отношений Россия-ЕС", - сказали там.
Кроме того, во время переговоров "был также затронут ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", добавили в постпредстве.