Эксперт: для России важнее стабильность Ирана, чем личность нового президента

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Стабильность выстраиваемой Ираном линии в отношениях с Россией имеет большее значение для Москвы, чем личность следующего президента ИРИ. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин на круглом столе "Иран в преддверии президентских выборов: расклад сил".
"Для России не так уж важно, кто станет президентом ИРИ", - сказал эксперт. - "У нас традиционно дружественные отношения с Ираном, и любое руководство, с небольшими плюсами, с небольшими минусами, в зависимости от того, кто станет президентом, будет стремиться сохранять и укреплять отношения с Россией".
Однако, по мнению заместителя директора Института стран СНГ, военного эксперта Владимира Евсеева, на российско- иранских отношениях положительно скажется победа Хасана Роухани. "Я не считаю, что нам все равно, кто победит," - отметил он."Именно при Хасане Роухани мы смогли выйти на стратегический диалог и достичь желания стратегического партнерства, поэтому укреплению российско-иранских отношений поспособствует именно победа Хасана Роухани".
Мнение Евсеева разделил специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Он сказал, что "сохранение у власти Роухани может в лучшей степени сказаться на дальнейшем развитии российско-иранских отношений". Он считает, что "для перехода Ирана от осторожного партнерства к партнерству стратегическому с Россией не хватает прочного фундамента" и что к выстраиванию фундамента РФ ближе всего подошла с приходом к власти Роухани. "Есть основания полагать, что еще четыре года под руководством нынешнего президента Ирана могут позволить укрепить этот фундамент и сделать наши отношение прочными и куда более доверительными в долгосрочной перспективе", - заключил эксперт.
Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Борьбу ведут шесть кандидатов: баллотирующийся на второй срок действующий президент Хасан Роухани, бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, первый вице-президент Эсхак Джахангири и два бывших министра - экс- министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.