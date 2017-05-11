Путин: Россия поддерживает возобновление прямого диалога между Палестиной и Израилем

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать поддержку возобновлению прямого диалога между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Россия, в том числе как участник ближневосточного квартета, наряду с ООН, США и Евросоюзом продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - сказал глава государства.

Путин сообщил, что на переговорах с Аббасом особое внимание было уделено положению дел в ближневосточном урегулировании. "Подчеркну, мирное сосуществование двух государств Палестины и Израиля является непременным условием обеспечения подлинной безопасности и стабильности в регионе, - отметил он. - У палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права".

Российский лидер также добавил, что важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимно приемлемые решения и вместе бороться с терроризмом.