Путин: Россия поддерживает возобновление прямого диалога между Палестиной и Израилем

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать поддержку возобновлению прямого диалога между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Россия, в том числе как участник ближневосточного квартета, наряду с ООН, США и Евросоюзом продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - сказал глава государства.
Путин сообщил, что на переговорах с Аббасом особое внимание было уделено положению дел в ближневосточном урегулировании. "Подчеркну, мирное сосуществование двух государств Палестины и Израиля является непременным условием обеспечения подлинной безопасности и стабильности в регионе, - отметил он. - У палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права".
Российский лидер также добавил, что важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимно приемлемые решения и вместе бороться с терроризмом.