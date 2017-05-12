Лавров: Москва оставляет на усмотрение Вашингтона выбор двусторонних форматов работы

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ФЭРБАНКС /США/. 12 мая, /ТАСС/. РФ оставляет на усмотрение США выбор форматов работы для развития двусторонних отношений, а также темп нормализации отношений. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее развивать отношения с Российской Федерацией", - сказал он.
"Дональд Трамп вчера на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой на нормализацию отношений, мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую", - указал министр.