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Лавров: Москва оставляет на усмотрение Вашингтона выбор двусторонних форматов работы

Политика
12 мая, 2:56 дата обновления: 12 мая, 3:10 UTC+3 ФЭРБАНКС ¶ , ФЭРБАНКС /США

По словам главы МИД РФ, президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме подтвердил настрой на нормализацию отношений

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ФЭРБАНКС /США/. 12 мая, /ТАСС/. РФ оставляет на усмотрение США выбор форматов работы для развития двусторонних отношений, а также темп нормализации отношений. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее развивать отношения с Российской Федерацией", - сказал он.

"Дональд Трамп вчера на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой на нормализацию отношений, мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую", - указал министр.

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