Путин 17 мая встретится с премьером Италии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 мая в Сочи примет председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони. Встреча станет первой главы российского государства с итальянским премьером, который занял этот пост в декабре 2016 года.

"На 17 мая в Сочи намечен рабочий визит председателя Совета министров Итальянской Республики Паоло Джентилони", - сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях". "Предполагается также обсудить актуальные международные темы, включая проблематику борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении.