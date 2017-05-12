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Путин 17 мая встретится с премьером Италии

Политика
12 мая, 16:05 дата обновления: 12 мая, 16:24 UTC+3

Во время переговоров планируется обсудить двусторонние и международные проблемы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 мая в Сочи примет председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони. Встреча станет первой главы российского государства с итальянским премьером, который занял этот пост в декабре 2016 года.

"На 17 мая в Сочи намечен рабочий визит председателя Совета министров Итальянской Республики Паоло Джентилони", - сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях". "Предполагается также обсудить актуальные международные темы, включая проблематику борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении.

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Персоны
Джентилони, Паоло Путин, Владимир Владимирович
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Италия Россия
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