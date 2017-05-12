Лавров обсудил с главой МИД Иордании зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади укрепление перемирия в Сирии в рамках достигнутых в Астане 4 мая договоренностей. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы взаимодействия в региональных делах с упором на сирийское урегулирование в контексте усилий по укреплению и расширению режима прекращения боевых действий в Сирии в развитие подписанного 4 мая в Астане и поддержанного правительством Сирии меморандума о создании зон деэскалации, в том числе в приграничье с Иорданией", - отметили в российском дипведомстве.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. Создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС).