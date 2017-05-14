РФ зафиксировала за сутки четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии, Турция - два

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии четыре нарушения режима прекращения боевых действий за сутки, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск (три), Латакия (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", - сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел 10 гуманитарных акций за прошедшие сутки. Жителям города Алеппо было передано 1,8 тонны продуктов питания, в провинции Эль-Кунейтра жители получили тонну продовольственных наборов, а в провинцию Латакия были доставлены 1,9 тонны продуктовых наборов и постельных принадлежностей. В общей сложности помощь получили почти 1,5 тысячи человек.
Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.
Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.