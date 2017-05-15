Совбез РФ: операция России в Сирии создала условия для продвижения межсирийского диалога

Глава Microsoft призвал к неотложным коллективным шагам в свете хакерской атакиМеждународная панорама 15 мая, 1:02
КНДР назвала удачным очередное ракетное испытаниеМеждународная панорама 15 мая, 0:53
Опрос: увольнение главы ФБР не отразилось на рейтинге ТрампаМеждународная панорама 15 мая, 0:43
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачныЭкономика и бизнес 15 мая, 0:33
Авиарейсы из России в Белоруссию переводятся в международные секторы аэропортовЭкономика и бизнес 15 мая, 0:16
Хоккеисты Кузнецов и Орлов дебютируют на чемпионате мира - 2017 в матче с командой ЛатвииСпорт 15 мая, 0:11
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукцииАрмия и ОПК 15 мая, 0:09
Совбез РФ: операция России в Сирии создала условия для продвижения межсирийского диалогаПолитика 15 мая, 0:06
"Рома" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию "Ювентуса" в чемпионате Италии по футболуСпорт 14 мая, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Операция Вооруженных сил России в Сирии способствовала кардинальному перелому ситуации в этой ближневосточной стране и создала благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Они (скоординированные с Дамаском действия российских военных - прим. ТАСС) нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Собеседник издания отметил, что международный терроризм "принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов цивилизации".
"Российское решение направить в Сирию Воздушно-космические силы в ответ на обращение руководства этой страны было продиктовано ясным пониманием необходимости не допустить развития террористической угрозы. Аппарат Совета безопасности высоко оценивает скоординированные с правительственными войсками действия российской группировки войск по борьбе с терроризмом", - сказал Попов.
Заместитель секретаря Совбеза напомнил, что российские военные протестировали в Сирии целый ряд новых образцов вооружения. "В ходе боевых действий были апробированы современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. По результатам апробации определены перспективы дальнейшего их совершенствования и модернизации", - отметил собеседник газеты.
Также Попов напомнил, что в операции в Сирии участвовала в том числе Дальняя авиация, были задействованы корабли и подводные лодки. "Впервые были нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования на дальность до 1,5 тысячи километров", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.