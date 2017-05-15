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Совбез РФ: операция России в Сирии создала условия для продвижения межсирийского диалога

Политика
15 мая, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Действия российских военных нанесли международным террористическим группировкам в САР значительный ущерб и способствовали кардинальному перелому ситуации, отметил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов

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© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Операция Вооруженных сил России в Сирии способствовала кардинальному перелому ситуации в этой ближневосточной стране и создала благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Они (скоординированные с Дамаском действия российских военных - прим. ТАСС) нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

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Собеседник издания отметил, что международный терроризм "принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов цивилизации".

"Российское решение направить в Сирию Воздушно-космические силы в ответ на обращение руководства этой страны было продиктовано ясным пониманием необходимости не допустить развития террористической угрозы. Аппарат Совета безопасности высоко оценивает скоординированные с правительственными войсками действия российской группировки войск по борьбе с терроризмом", - сказал Попов.

Заместитель секретаря Совбеза напомнил, что российские военные протестировали в Сирии целый ряд новых образцов вооружения. "В ходе боевых действий были апробированы современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. По результатам апробации определены перспективы дальнейшего их совершенствования и модернизации", - отметил собеседник газеты.

Также Попов напомнил, что в операции в Сирии участвовала в том числе Дальняя авиация, были задействованы корабли и подводные лодки. "Впервые были нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования на дальность до 1,5 тысячи километров", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

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