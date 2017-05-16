Путин проведет в Сочи серию совещаний по оборонной тематике

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СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет в Сочи традиционную серию совещаний по оборонной тематике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Сочи на этой неделе состоится очередная недельная сессия совещаний с руководством нашего военного ведомства, министерства обороны, с руководством основных предприятий оборонно-промышленного комплекса для обсуждения вопросов, связанных с военно-промышленным комплексом, военным строительством", - сказал он. По данным представителя Кремля, "сегодня будут обсуждаться итоги выполнения гособоронзаказа по 2016 году, вопросы эффективности системы контроля за расходованием бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа".
"Завтра, послезавтра и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговора", - уточнил Песков.
По его словам, "по традиции президент это делает в Сочи (проводит серию совещаний по оборонной тематике - прим. ТАСС) дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". При этом Песков признал, что "на этот раз повестка дня заставляет отвлекаться (главу государства - прим. ТАСС) от оборонных дел". Песков пояснил, что на этой неделе Владимир Путин примет в Сочи председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, российско-итальянские переговоры запланированы на 17 мая.