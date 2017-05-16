Володин считает недопустимым "шельмование" спикера ПАСЕ за его поездку в Сирию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым "шельмование" спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за его поездку в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев.

"Нам не совсем понятно, почему такая реакция ряда европарламентариев на участие в визите в Сирию председателя ПАСЕ (Педро Аграмунта) и его коллег", - сказал Володин на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем. "Когда люди хотели просто разобраться и узнать истинную картину, их начинают шельмовать и вешать на них всевозможные обвинения, - констатировал он. - Этого, наверное, не должно быть, особенно в странах со сложившимися демократическими институтами".

Ранее в ходе весенней сессии ПАСЕ Бюро ассамблеи выразило импичмент Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители бюро, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя". По словам представителей бюро, Аграмунт "утратил доверие" коллег.