Путин: исламский мир может рассчитывать на поддержку и содействие России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по случаю открытия очередного заседания группы, а также начала IX Международного экономического саммита "Россия - исламский мир". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Сегодня многие мусульманские страны сталкиваются с серьезными вызовами: эскалацией терроризма и воинствующего экстремизма, резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем, - говорится в телеграмме. - Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России".

Президент отметил, что РФ готова наращивать сотрудничество с региональными партнерами в борьбе с терроризмом а также в поиске путей мирного урегулирования кризисов. "Уверен, что совместными усилиями мы способны многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата", - заключил глава государства.

Третье заседание Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. После окончания форума участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который состоится 18-20 мая 2017. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.