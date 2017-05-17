Минюст: решения МСУ по жалобе о геях в Чечне не должны иметь правовых последствий для РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Решения Международного уголовного суда (МСУ) по жалобе французских ЛГБТ-ассоциаций на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова не должны иметь правовых последствий для РФ. Такое мнение высказал министр юстиции РФ Александр Коновалов на пресс-конференции в рамках 7-го Международного юридического форума в Петербурге.

"Осенью 2016 года РФ заявила о своем намерении выйти из статута по Международному суду, - отметил министр. - Что сделает суд, трудно предугадать с учетом событий последних лет, но юридических последствий для России эти решения иметь не должны".

Ранее ТАСС сообщал из Парижа, что три французские ЛГБТ-ассоциации подали в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на Рамзана Кадырова. Истцы считают, что в Чечне проводятся преследования гомосексуалистов, и в этой связи они обвиняют Кадырова в "геноциде", заявляя также, что именно он "стоит из этими преследованиями".

Подателями иска являются ассоциации Stop homophobie, Mousse и Comite Idaho France.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. А совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.