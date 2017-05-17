Слуцкий призвал ПАСЕ и ЕП осудить запрет российских соцсетей на Украине

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил заявление генсека Совета Европы Европы Турбьерна Ягланда по поводу блокировки на Украине российских соцсетей как здравую оценку действий президента Петра Порошенко и призвал ПАСЕ и Европарламент также осудить это решение.

Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу указа Петра Порошенко о блокировке на территории Украины российских социальных сетей и других интернет-сервисов. Как говорится в его заявлении на сайте СЕ, это противоречит общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации.

"На Западе, наконец, звучат здравые оценки действий президента Украины Петра Порошенко, который в своей русофобской истерии напрочь отбросил все международные нормы и стандарты. Именно так можно расценивать заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, а также явно не пророссийской организации Human Rights Watch, которые назвали указ Порошенко о блокировке российских интернет-ресурсов и соцсетей прямым нарушением свободы слова", - заявил Слуцкий журналистам.

При этом он призвал другие европейские структуры, в частности ПАСЕ и Европарламент, также высказаться на этот счет вслед за Ягландом. "Считаю, что и ПАСЕ должна рассмотреть эту ситуацию и потребовать от Украины отменить неправовое решение. Киев как мантру твердит слова об установлении демократии на Украине, которой на самом деле в стране даже и не пахнет", - подчеркнул глава комитета. На его взгляд, "было бы любопытно также узнать, что скажет в этой связи Европарламент, закрывающий до сих пор глаза на все те беззакония, которые творились на Украине, начиная с февраля 2014 года".

"А может справедливую оценку, наконец, получат и все действия по закрытию СМИ на Украине, ликвидации политических партий, вооруженная агрессия против собственного народа, а также события трехлетней давности в Доме профсоюзов в Одессе, когда более сотни людей были заживо сожжены радикалами. Европе давно пора сказать свое собственное слово о происходящем на Украине, а не просто встраиваться в хор подпевал заокеанским кураторам киевского режима, порожденных предыдущей администрацией США", - заключил Слуцкий.

Накануне президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".