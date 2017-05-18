Численность госслужащих в Удмуртии будет оптимизирована

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оптимизация численности чиновников в Удмуртии является одной из задач властей республики на ближайшую перспективу. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы региона Александр Бречалов.

"Мы скоро будем оптимизировать чиновничий штат, разумно. Сейчас он один из самых больших в Приволжском федеральном округе (ПФО), мы чуть ли не лидеры", - отметил Бречалов.

По его словам, на балансе администрации главы и правительства республики сейчас находится 115 автомобилей, в том числе "КамАЗ" и трактор. "Может, трактор и нужен зимой, но он же все время на балансе, а это страховка, содержание, водитель. И это тоже про вопрос эффективности", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в правительстве Удмуртии, в течение 2017 года численность государственных гражданских служащих республики планируется сократить на 10%. Эта задача будет решаться за счет структурных изменений в органах исполнительной власти, в том числе за счет централизации функций. Планируется решить вопросы по централизации IT-службы, бухгалтерии, служб закупок и материально-технического обеспечения органов государственной власти.

Также планируется освободить министерства от выполнения непрофильных функций, например, связанных с обслуживанием подведомственных зданий и сооружений. В то же время, сокращение не коснется инспекционных служб, оценивающих качество работ и услуг для населения.