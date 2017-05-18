Яровая считает важным не название улицы напротив посольства РФ в США, а уважение партнеров

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что для РФ важно не название улицы или площади напротив российского посольства в США, а уважение и корректность со стороны партнеров. Так она прокомментировала корреспонденту ТАСС известие о том, что комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
"Посольство РФ - это часть России, и для нас не имеет значения, как будет называться площадь, а имеет значение соблюдение паритета взаимодействия, дипломатическая корректность и уважение к России", - сказала парламентарий.
Яровая также обратила внимание, что "традиционно, исходя из здравого смысла, наименование улиц и площадей - это отражение исторического пути, значимости тех или иных личностей в истории государства". "Возможность принятия такого решения - это официальное заявление о том, насколько сильно судьбы ЦРУ, Госдепа, Конгресса США переплетены с деятельностью и работой Бориса Немцова", - отметила политик.
Автором законопроекта, одобренного комитетом Сената Конгресса США, выступает сенатор-республиканец от штата Флорида, участник прошедшей президентской гонки Марко Рубио. Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню перед российским посольством в Вашингтоне должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае окончательного одобрения документа Конгрессом.
Аналогичный проект уже внесен и в Палату представителей. После того как его поддержат и сенаторы, и конгрессмены, он будет направлен на подпись президенту США.
Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.