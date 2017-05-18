Комитет Сената США поддержал переименование улицы перед посольством РФ в честь Немцова

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США в среду поддержал законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте комитета.

Данный документ был среди 17 других, одобренных членами комиссии 17 мая. Теперь он будет рассмотрен полным составом Сената.

Автором законопроекта выступает сенатор-республиканец от штата Флорида, участник прошедшей президентской гонки Марко Рубио. Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае окончательного одобрения документа Конгрессом.

Аналогичный проект уже внесен и в Палату представителей. После того, как его поддержат и сенаторы, и конгрессмены, он будет направлен на подпись президенту США.

Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.