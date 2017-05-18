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Комитет Сената США поддержал переименование улицы перед посольством РФ в честь Немцова

Международная панорама
18 мая, 3:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Согласно законопроекту, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США в среду поддержал законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте комитета.

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Данный документ был среди 17 других, одобренных членами комиссии 17 мая. Теперь он будет рассмотрен полным составом Сената.

Автором законопроекта выступает сенатор-республиканец от штата Флорида, участник прошедшей президентской гонки Марко Рубио. Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае окончательного одобрения документа Конгрессом.

Аналогичный проект уже внесен и в Палату представителей. После того, как его поддержат и сенаторы, и конгрессмены, он будет направлен на подпись президенту США.

Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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