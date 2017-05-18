Кадыров получил почетную грамоту за оказание содействия Росгвардии

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова почетной грамотой "за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии России".
"По поручению Виктора Васильевича (Золотова - прим. ТАСС), награду вручил первый заместитель директора ФСВНГ РФ генерал-полковник Сергей Меликов. Я всегда считал, что необходимо тесно взаимодействовать с подразделениями различных министерств и ведомств ВС РФ, оказывать им возможную помощь", - сообщил в Instagram глава Чечни.
По словам Кадырова, управление Росгвардии по республике "прошло нелегкий путь становления, и теперь готово к выполнению любых задач по обеспечению безопасности".