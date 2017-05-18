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Патрушев: реинтеграция Донбасса и Украины возможна только при реальной автономии региона

Политика
18 мая, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности России обратил внимание на необходимость "наладить прямой диалог с представителями двух республик"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Реинтеграция Донбасса и Украины возможна только на условиях реальной автономии этого региона. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Реинтеграция неподконтрольных Киеву территорий региона (Донбасса) возможна только на условиях сохранения его реальной автономии, а для этого необходимо наладить прямой диалог с представителями двух республик", - сказал он.

"Россия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской областей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса", - подчеркнул секретарь Совбеза. "Без политических гарантий, не допускающих этнических чисток, без введения в действие закона об особом статусе Донбасса урегулирования не добиться", - считает он.

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