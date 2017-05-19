СК РФ возбудил еще четыре уголовных дела об обстрелах Донбасса

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще четыре уголовных дела в связи с артиллерийскими обстрелами территории Донбасса украинскими силовиками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.
По данным следствия, 13 и 17 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске, селе Коминтерново, Каштановом и Крутой Балке в Донецкой области. В результате этих преступлений четыре мирных жителя получили ранения, два человека погибли. Никто из погибших и пострадавших не принимал участия в вооруженном конфликте".
"Следствие полагает, что должностные лица Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, производившие обстрелы, действовали умышленно с целью убийства или причинения вреда здоровью общеопасным способом гражданскому населению юго-востока Украины", - сообщила Петренко. Она отметила, что "мотивом этих и множества других аналогичных преступлений явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования".
Представитель СК уточнила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также лица, отдавшие и исполнившие незаконные приказы об использовании тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, против мирного населения.