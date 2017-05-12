СК РФ возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым фактам обстрелов Донбасса. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящего командования, с 1 по 5 мая 2017 года произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, в Ясиноватой и Докучаевске и в Петровском районе Донецка. В результате один мирный житель погиб и четверо, среди которых беременная женщина, получили ранения", - отметила представитель СК.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

"В этом конкретном случае будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали, установлены десятки военнослужащих, уже привлекаемых к уголовной ответственности по ранее возбужденным уголовным делам", - сказала представитель СК. Она заверила, что "Следственный комитет продолжит реагировать на каждый факт преступлений украинских военнослужащих против мирных жителей".