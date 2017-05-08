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СМИ: украинские силовики обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР

Международная панорама
8 мая, 11:15 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, мая. /ТАСС

Кроме того, на юге ДНР зафиксированы повреждения линий электропередачи. После обстрела порядка 120 жителей села Коминтерново остались без света

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ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Украинские подразделения за минувшие сутки 43 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 12 населенных пунктов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании республики.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 43 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись танки, минометы, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР), гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в оборонном ведомстве. Там также добавили, что в общей сложности обстрелам подверглись 12 населенных пунктов ДНР.

Представитель командования также добавил, что ночными обстрелами повреждены жилые дома и линии электропередачи. "Ночью обстрелами украинских силовиков повреждены четыре дома в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Повреждения получили еще два дома в селе Минеральное Ясиноватского района", - сказал он. Власти поселка Александровка на юго-западе ДНР также сообщили о повреждениях еще двух жилых домов.

Кроме этого, на юге ДНР зафиксированы повреждения линий электропередачи. После обстрела порядка 120 жителей села Коминтерново остались без света. В настоящее время бригады выехали на место аварии для восстановительных работ.

Ранее в оборонном ведомстве республики сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела западной окраины Донецка.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

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