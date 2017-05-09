ДНР: три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 9 мая. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны украинских силовиков села Безыменное на юге провозглашенной Донецкой народно республики (ДНР) во время митинга, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

"На момент обстрела в Безыменном проходил праздничный митинг. По предварительной информации, ранения получили трое мирных жителей", - цитирует его слова Донецкое агентство новостей. Источник добавил, что в результате обстрела повреждены здания школы и дома культуры.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что киевские силовики за сутки 50 раз обстреляли населенные пункты республики. В результате повреждения получили три жилых дома.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.