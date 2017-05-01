ЛНР: украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции ополчения

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ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
"Обстрелам подвергся район села Калиново. Огонь велся из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия", - приводит слова представителя ведомства Луганскинформцентр.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.