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ЛНР: украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции ополчения

Международная панорама
1 мая, 8:20 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 1, мая. /ТАСС

Огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

"Обстрелам подвергся район села Калиново. Огонь велся из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия", - приводит слова представителя ведомства Луганскинформцентр.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

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