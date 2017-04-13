ЛНР: ВСУ нарушили достигнутое соглашение о режиме тишины

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики нарушили очередной режим прекращения огня, установленный перед пасхальными праздниками, который начал действовать в Донбассе 13 апреля с 10 утра. Об этом сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"С 10:00 по 17:00 13 апреля ВСУ (Вооруженные силы Украины) дважды нарушили режим прекращения огня", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По данным Марочко, украинские подразделения обстреляли село Калиново-Борщеватое и поселок Фрунзе. В ходе обстрелов ВСУ применяли вооружение БМП-2 (боевая машина пехоты) и минометы.

Накануне участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогу заседания в Минске высказались за приверженность "пасхальному перемирию", которое вступило в свою силу еще с полуночи 1 апреля. При этом в первую же ночь с наступлением режима тишины в Донбассе украинские военнослужащие допустили семь нарушений. Очередной режим прекращения огня вступил в силу с 10:00 13 апреля.