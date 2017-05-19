КС РФ готов идти на компромисс с ЕСПЧ, но при условии диалога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ готов идти на компромисс с наднациональными структурами в случаях противоречий, в том числе с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), однако это должен быть диалог, а не вертикальная субординация. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в лекции, подготовленной к VII Петербургскому международному юридическому форуму. Полный текст лекции опубликован на официальном сайте суда.

"Конституционный суд в своих постановлениях говорит о готовности к компромиссу, границы которого очерчены Конституцией РФ, и выражает стремление к максимально возможному согласованию идентичности конституционного правопорядка с универсальными положениями Европейской конвенции", - говорит Зорькин, комментируя два постановления КС по делам о возможности исполнения решений ЕСПЧ (одно из них было связано с выплатой компенсации акционерам компании ЮКОС, второе - с избирательными правами заключенных - прим. ТАСС).

Он добавил, что российский законодатель закрепил в законе "О Конституционном суде РФ" правовой механизм разрешения вопроса о возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства Конституции исполнить постановление Европейского суда, исходя из необходимости создания барьера против "чрезмерной, то есть не вполне добросовестной, экспансии со стороны наднациональных структур". И уже дважды КС реализовал свое право, однако в каждом случае суд искал возможность компромисса.

Зорькин также отмечает, что КС "готов идти навстречу международному сообществу и расширять гарантии прав человека в том случае, если для этого есть необходимая устойчивая конституционно-правовая конструкция". "Мы исходим из того, что именно в диалоге и согласовании, а вовсе не в вертикальной субординации, при которой российский правовой порядок занимал бы подчиненное положение по отношению к наднациональному правопорядку, заключается суть правового подхода к решению спорных проблем", - подчеркнул он.

VII Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая.