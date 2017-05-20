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Наблюдатели констатировали стабильную обстановку в зонах деэскалации в Сирии

Политика
20 мая, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зонах, определенных Меморандумом, подписанным представителями России, Турции и Ирана

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии оценивается как стабильная. Группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зонах, определенных Меморандумом, подписанным представителями России, Турции и Ирана 4 мая, говорится в  бюллетене российского Центра по примирению сторон.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - 5, Хама - 3, Латакия - 3. Турецкой частью представительства зафиксированы 4 нарушения - в провинциях Дамаск, Хама, Алеппо и Идлиб, - говорится в бюллетене. - Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ)".

Наиболее резонансными нарушениями, зафиксированными российской стороной, стали обстрелы на севере провинции Хама в районе населенного пункта Бойда. В результате боестолкновения огневые точки боевиков были подавлены. Жертв среди мирных жителей и сирийских военнослужащих нет.

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1505. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарных акций не проводилось. ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся", - сообщается в документе.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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