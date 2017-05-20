Памфилова: наблюдатели и журналисты выиграют от новых механизмов голосования на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Пакет законопроектов о новых механизмах голосования предоставит больше возможностей наблюдателям и журналистам следить за ходом выборов. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Ранее Госдума во втором, основном чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а там, где находишься. Это относится к выборам президента в марте 2018 года и к региональным выборам начиная с 10 сентября этого года.

"Это (принятие пакета законопроектов - прим. ТАСС) дает беспрецедентные возможности для контроля партий и наблюдателей. Журналисты, которые аккредитованы, могут попасть на любой участок на территории России. У них не меньше прав, чем у наблюдателей. Они пришли до начала открытия, могут весь день там пробыть, присутствовать при подсчете", - сказала Памфилова.

По мнению Памфиловой, законопроект больше выгоден оппозиции, чем власти, так как "на порядок выводит систему общественно-политического контроля".

Законопроект, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, предполагает публикацию на сайте ЦИК данных о количестве избирателей, подавших заявления о прикреплении к участку не по месту регистрации. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что этой меры недостаточно, надо публиковать полные списки с именами и фамилиями таких избирателей.