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РФ зафиксировала 12 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Политика
21 мая, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки 12 случаев нарушения перемирия в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, представители Турции - шесть нарушений в провинциях Хама и Алеппо. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - два, Хама - девять, Дераа - один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений, из них в провинциях: Хама - пять, Алеппо - одно", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Сирии было проведено восемь гуманитарных акций, в ходе которых мирные жители получили 5 тонн гуманитарной помощи, в том числе 1,7 тонны продуктов питания в провинции Алеппо, 2 тонны - в провинции Латакия, 1,3 тонны - Эль-Кунейтра. Гуманитарную помощь получили 1,547 тыс. человек.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, отметили в Минобороны.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. Создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещены в РФ).

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