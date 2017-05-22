Росгвардия не планирует создавать аналог МУРа

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росгвардия не намерена создавать подобие МУРа, ведомство выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Росгвардия якобы намерена создать свой аналог МУРа.

"Данная информация не соответствует действительности. Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности", - сказали в ведомстве.