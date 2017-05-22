Росгвардия не планирует создавать аналог МУРа

Родионов: выступление футболистов "Спартака" за сборную России очень почетно для клубаСпорт 22 мая, 22:03
Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018Спорт 22 мая, 21:58
Глушаков надеется, что сборная России выступит на Кубке конфедераций, как "Спартак" в РФПЛСпорт 22 мая, 21:49
Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезонаСпорт 22 мая, 21:47
Туман рассеется в сентябре: российских паралимпийцев вновь не допустили к стартамСпорт 22 мая, 21:19
Moody's прогнозирует годовые темпы роста ВВП РФ на уровне 1,5% в 2017-2018 годахЭкономика и бизнес 22 мая, 21:00
Мутко: проблемными для восстановления ПКР являются два критерияСпорт 22 мая, 20:52
Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"Политика 22 мая, 20:49
Мутко: прошедший сезон чемпионата России по футболу был объективнымСпорт 22 мая, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росгвардия не намерена создавать подобие МУРа, ведомство выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Росгвардия якобы намерена создать свой аналог МУРа.
"Данная информация не соответствует действительности. Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности", - сказали в ведомстве.