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Росгвардия не планирует создавать аналог МУРа

Политика
22 мая, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Ведомство выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росгвардия не намерена создавать подобие МУРа, ведомство выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Росгвардия якобы намерена создать свой аналог МУРа.

"Данная информация не соответствует действительности. Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности", - сказали в ведомстве.

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