Главы МИД РФ и Хорватии обсудят развитие торговых связей и ситуацию в Юго-Восточной Европе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Главы МИД России и Хорватии Сергей Лавров и Давор Иво Стиэр проведут переговоры, в ходе которых обсудят развитие экономических связей и политического диалога, а также ситуацию в Юго-Восточной Европе. Визит хорватского министра в Москву приурочен к предстоящему 25 мая 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В ходе переговоров 23 мая министры затронут комплекс вопросов, касающихся состояния и перспектив продвижения российско-хорватского политического диалога, углубления инвестиционно-хозяйственного и культурно-гуманитарного взаимодействия, - информировали в российском дипведомстве. - Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам и ситуации в Юго-Восточной Европе".

В Москве отмечают "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов".

Экономика в центре внимания

Особое внимание, подчеркнули в министерстве, Лавров и Стиэр уделят "укреплению и совершенствованию экономических связей". "Нынешний сравнительно небольшой объем товарооборота не соответствует потенциальным возможностям наших стран, - констатировали в МИД. - После зафиксированного по итогам 2016 года спада российско-хорватской торговли на 34,1%(до $808,2 млн) данные российской таможенной статистики на начало нынешнего года дают определенные основания для оптимизма".

Так, в январе - феврале этого года стоимость товарообмена между Россией и Хорватией увеличилась на 73,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составив $191,4 млн. Российский экспорт достиг $137,1 млн, импорт - $54,3 млн, указали в дипведомстве.

В Москве отмечают, что "важным инструментом для закрепления положительных тенденций в торговой и инвестиционной сферах" является двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное полноформатное заседание комиссии может пройти в России до конца 2017 года, сообщили в МИД.

"Продолжают работать на хорватском рынке нефтепродуктов ПАО "Лукойл", имеющее розничную сеть из 54 АЗС (8% рынка), ПАО "Газпром нефть" и АО "Зарубежнефть", поставляющие в Хорватию топливо и использующие хорватскую трубопроводную систему "Янаф" для прокачки сырой нефти на принадлежащие им НПЗ в Боснии и Герцеговине и Сербии", - указали в дипведомстве.

Культура и туризмА

Российская сторона обращает внимание, что в 2016 году впервые с момента вступления Хорватии в ЕС "обозначились некоторые предпосылки для активизации сотрудничества в сфере туризма". Зафиксирован рост туристического потока из России на 13%, подчеркнули в МИД РФ. "По данным Ростуризма, за истекший год Хорватию посетило более 55 тысяч отдыхающих из России", - добавили в министерстве.

"Между Россией и Хорватией осуществляются регулярные гуманитарные обмены. Готовится к подписанию межправительственная программа сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы", - констатировали в дипведомстве. В МИД также сообщили, что на 2018 год "намечается серия культурно-просветительских мероприятий по случаю 50-летия побратимских связей между Санкт-Петербургом и Загребом".