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В посольстве РФ нет информации о пострадавших во время взрыва в Манчестере россиянах

Политика
23 мая, 3:35 UTC+3

Полиция Большого Манчестера сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе в английском Манчестере стали 19 человек, ранены около 50

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Посольство России в Великобритании не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате взрыва, произошедшего накануне вечером на крытом стадиона города Манчестер.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону дежурный консул консульского отдела посольства. "Такой информации у нас пока нет, к нам никто не обращался", - сказал он.

Ранее полиция Большого Манчестера сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе в английском Манчестере стали 19 человек, ранены около 50.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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