МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Анголе Владимира Тарарова, уволив с этого поста Дмитрия Лобача. Соответствующие указы подписаны 23 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Лобача Дмитрия Анатольевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Ангола и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи", - говорится в одном из указов.

Вторым указом Владимир Тараров назначается чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Ангола. При этом, как следует из документов, он не будет исполнять аналогичные обязанности в Сан-Томе и Принсипи.

Ранее, согласно данным на сайте МИД РФ, Тараров был заместителем директора в третьем департаменте стран СНГ министерства. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.