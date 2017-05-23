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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Анголе Владимира Тарарова, уволив с этого поста Дмитрия Лобача. Соответствующие указы подписаны 23 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Освободить Лобача Дмитрия Анатольевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Ангола и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи", - говорится в одном из указов.
Вторым указом Владимир Тараров назначается чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Ангола. При этом, как следует из документов, он не будет исполнять аналогичные обязанности в Сан-Томе и Принсипи.
Ранее, согласно данным на сайте МИД РФ, Тараров был заместителем директора в третьем департаменте стран СНГ министерства. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.