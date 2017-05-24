Путин выразил надежду на конституционное развитие внутриполитической ситуации в Македонии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Македонии Гёрге Ивановым выразил надежду на демократичное и конституционное развитие внутриполитической ситуации в Македонии.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране и желаем безусловного успеха в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Македонии развивалась в соответствии с Конституцией и демократическим способом", - сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что опыт Иванова, его влияние, его авторитет будут способствовать развитию политической ситуации в стране в конституционном поле. Путин отметил, что его визави приехал в Россию по случаю вручения ему награды православного фонда "За единство православной культуры". "Хочу поздравить вас с этой наградой, мы с вами отдаем себе отчет в том, что благодаря тому, что было сейчас сказано, нас связывают особые отношения", - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что двусторонние отношения двух стран развиваются и есть позитивные подвижки.