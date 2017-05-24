Лавров возглавил рейтинг министров по упоминаемости в социальных сетях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лидерами рейтинга министров РФ по упоминаемости в соцмедиа в апреле 2017 года стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Медиалогия".

Лавров лидирует в рейтинге с большим отрывом (кол-во упоминаний - 147,1 тыс.). Шойгу занимает второе место (83,1 тыс.), Мединский замыкает тройку (29,0 тыс.). Министр образования и науки Ольга Васильева поднялась сразу на четыре позиции, заняв четвертое место (23,8 тыс.).

В пятерку лидеров медиарейтинга по итогам апреля вошел министр финансов Антон Силуанов (21,9 тыс.), который переместился с четвертого места на пятое.

Рейтинг замыкают министр энергетики Александр Новак, который потерял 11 позиций (4,4 тыс.), министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (3,5 тыс.), министр спорта Павел Колобков (2,3 тыс.), министр юстиции Александр Коновалов (1,1 тыс.) и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (1 тыс.), который занимает 22-е место рейтинга.

Рейтинг основан на количестве упоминаний министров РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в соцсетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, на портале YouTube, в "Живом Журнале", форумах и блогах.