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Володин: законопроект о мессенджерах направлен на защиту безопасности РФ

Политика
24 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями

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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) направлен на защиту безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом он ответил на вопрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о том, правильно ли поступила Госдума, приняв обращение к ПА ОБСЕ по поводу запрета на Украине российских социальных сетей в тот же день, когда в нижнюю палату был внесен законопроект о регулировании деятельности мессенджеров в России.

"Хорошо, что вы тему подняли в отношении закона о мессенджерах. Речь ведь о чем идет - не о диссонансе, а как раз о том, что мы с вами должны иметь одинаковые стандарты, мы к этому готовы, - сказал спикер. - Но дело в том, что когда на Украине закрывают социальные сети, а реакция Госдепа США, что это (сделано - прим. ТАСС) в целях их безопасности, то в этой ситуации мы должны поступать симметрично".

"Мы тоже должны вопросы рассматривать с позиции безопасности нашей страны, потому что если взяли и увидели угрозу в "Одноклассниках", то, как вы понимаете, там политики никакой нет, а у нас те социальные сети, которые ведут себя агрессивно, формируя позицию недружественную. Более того, мы с вами заслушали доклад председателя комитета по информационной политике, мы видели, как себя вели в том числе и зарубежные СМИ недружественно к парламентским партиям, продвигая те партии, которые им ближе и которые они поддерживали в рамках своих интересов", - подчеркнул он.

"Давайте исходить из того, что у нас во главе любого решения - это интересы безопасного государства", - указал он.

Законопроект о мессенджерах

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Документ предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Сервисы будут обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

Сопутствующим законопроектом вводятся штрафы для владельцев мессенджеров за неисполнение их обязанностей. В частности, неисполнение организатором распространения информации в интернете установленных законом обязанностей будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб.

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