Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООН

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов подтвердил, что представит в Госдуме кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на пост постпреда России при ООН.
"Да, буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Отвечая на вопрос, может ли вопрос назначения постпреда быть решен к лету, Гатилов пояснил, что вначале кандидатура постпреда будет проходить утверждение в Госдуме и Совете Федерации, затем ее подтверждает своим указом президент РФ. "Здесь процесс не однодневный", - отметил он.
"Я считаю, что да, такое возможно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли постпред вступить в должность летом. - Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее".