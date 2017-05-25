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Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООН

Политика
25 мая, 15:16 UTC+3

Замглавы МИД РФ выразил надежду, что Василий Небензя вступит в новую должность уже летом

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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов подтвердил, что представит в Госдуме кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на пост постпреда России при ООН.

"Да, буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли вопрос назначения постпреда быть решен к лету, Гатилов пояснил, что вначале кандидатура постпреда будет проходить утверждение в Госдуме и Совете Федерации, затем ее подтверждает своим указом президент РФ. "Здесь процесс не однодневный", - отметил он.

"Я считаю, что да, такое возможно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли постпред вступить в должность летом. - Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее".

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич Гатилов, Геннадий Михайлович
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