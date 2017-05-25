Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООН

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов подтвердил, что представит в Госдуме кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на пост постпреда России при ООН.

"Да, буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли вопрос назначения постпреда быть решен к лету, Гатилов пояснил, что вначале кандидатура постпреда будет проходить утверждение в Госдуме и Совете Федерации, затем ее подтверждает своим указом президент РФ. "Здесь процесс не однодневный", - отметил он.

"Я считаю, что да, такое возможно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли постпред вступить в должность летом. - Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее".