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Захарова: попытки США оправдать авиаудар по правительственным силам в Сирии неприемлемы

Политика
25 мая, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что что бы ни стояло за решением нанести удар, речь идет о нарушении международного права, Устава ООН и суверенитета Сирии

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Попытки американского командования оправдать авиаудар по колонне правительственных сил в Сирии неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытки американского командования оправдать этот авиаудар тем, что данные подразделения якобы создавали угрозу сотрудничавшим с коалицией во главе с США силам вооруженной оппозиции и непосредственно расквартированным в этом районе американским военнослужащим, рассматриваем как неприемлемые, - сказала она. - Что бы ни стояло за решением осуществить такую акцию, речь в очередной раз идет о нарушении международного права, Устава ООН, суверенитета Сирии. Возникает ощущение, что западные партнеры до сих пор не хотят осознать необходимость консолидации усилий всех игроков, которые на земле и в небе Сирии противостоят террористам в лице "игиловцев" и "нусровцев".

ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".

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Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
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