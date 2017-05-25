Захарова: попытки США оправдать авиаудар по правительственным силам в Сирии неприемлемы

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Попытки американского командования оправдать авиаудар по колонне правительственных сил в Сирии неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки американского командования оправдать этот авиаудар тем, что данные подразделения якобы создавали угрозу сотрудничавшим с коалицией во главе с США силам вооруженной оппозиции и непосредственно расквартированным в этом районе американским военнослужащим, рассматриваем как неприемлемые, - сказала она. - Что бы ни стояло за решением осуществить такую акцию, речь в очередной раз идет о нарушении международного права, Устава ООН, суверенитета Сирии. Возникает ощущение, что западные партнеры до сих пор не хотят осознать необходимость консолидации усилий всех игроков, которые на земле и в небе Сирии противостоят террористам в лице "игиловцев" и "нусровцев".
ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".