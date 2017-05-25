Россия обратила внимание СБ ООН на бедственную ситуацию со здравоохранением в Донбассе

ООН, 25 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на бедственную ситуацию со здравоохранением на юго-востоке Украины, жители которого не получают необходимые лекарства и медицинский уход из-за блокады Донбасса, а также обстрелов со стороны силовиков. Выступая на дебатах в СБ, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев отметил, что Россия, в отличие от украинских властей, оказывает масштабную помощь населению соседней страны.

"Вновь вынуждены привлечь внимание к бедственной ситуации с доступом к медицинской помощи на юго-востоке Украины. Неизбирательными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины разрушены многие объекты гражданской инфраструктуры, - сказал дипломат. - В течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Киева население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты". Он подчеркнул, что Россия, "в отличие от украинских властей, оказывала и продолжает оказывать масштабную помощь, в том числе в сфере здравоохранения, жителям юго-востока, жизнь и здоровье которых ежедневно подвергается опасности в результате целенаправленных действий украинского правительства".

Ильичев указал на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о защите гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов, в котором "обращается внимание на проблему полного запрета Киевом на торговлю с юго-востоком Украины, включая поставку туда предметов медицинского назначения". Он также посетовал на то, что увещевания гуманитарных и правозащитных организаций, которые неоднократно отмечали последствия блокады для гражданского населения, были проигнорированы. "Хотели бы адресовать делегации Украины призыв отменить эти и другие бесчеловечные ограничительные меры против собственного народа", - сказал дипломат, обращаясь к заместителю главы МИД Украины Сергею Кислице.

Тот традиционно посвятил часть своего выступления нападкам на Россию и ополченцев Донбасса. По словам Кислицы, в результате "российской агрессии" в Луганской и Донецкой областях были разрушены более 30 медицинских учреждений. Как заявил замминистра, на сегодняшний день даже обычный поход на работу или в школу для жителей востока Украины таит в себе смертельную опасность.

СБ ООН провел сегодня дебаты, приуроченные к первой годовщине принятия резолюции о защите медицинских учреждений и персонала в условиях конфликтов. На заседании Гутерриш констатировал, что она не позволила коренным образом исправить ситуацию, и в 2016 году нападения на больницы и врачей были зафиксированы в 20 странах. В свою очередь председательствующий на заседании глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа предложил членам Совбеза начать вводить санкции за грубые нарушения международного гуманитарного права, а также передать их на рассмотрение Международного уголовного суда.