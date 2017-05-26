Песков: позиция России по Украине расходится с позицией Европы и США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Позиция России отличается от позиции Европы и США по украинскому конфликту, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается заявлений господина (главы Евросовета Дональда - прим. ТАСС) Туска, то действительно существует разница в оценке происходящего на Украине и в оценке нынешнего положения дел с украинским урегулированием", - сказал журналистам представитель Кремля. По его словам, "здесь точка зрения России не совпадает с точкой зрения, которая была озвучена господином Туском".

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом Туск заявил, что позиции Европы и США по украинскому урегулированию близки, стороны находятся "на одной волне".