Путин обновил состав президиума Госсовета

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета РФ. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав Госсовета вошли главы восьми регионов, в том числе - Дагестана, Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологодской области, Татарстана, Калмыкии, а также Смоленской и Магаданской областей.

Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Государственный совет формируется в составе председателя и членов Госсовета.

Председателем этого органа является президент России. Глава государства регулярно обновляет состав президиума Госсовета, который создан для решения оперативных вопросов. Персональный состав президиума определяется президентом РФ и подлежит ротации один раз в полгода.