Кремль ожидает, что Путин и Макрон подтвердят безальтернативность Минска-2

Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планкуСпорт 26 мая, 17:32
Деревянные небоскребы: в России будут стимулировать строительство домов из дереваЭкономика и бизнес 26 мая, 17:31
СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 17:24
Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 26 мая, 17:20
Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяцаПроисшествия 26 мая, 17:10
Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеровСпорт 26 мая, 17:05
Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работниковСоциальная ответственность 26 мая, 17:00
Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛСпорт 26 мая, 16:57
Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожатьСоциальная ответственность 26 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят урегулирование украинского кризиса и продолжение работы в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков в преддверии запланированного на 29 мая визита Путина во Францию.
По словам представителя Кремля, международным вопросам лидеры двух стран отведут значительную часть переговоров, а среди обсуждаемых тем "большое место будет занимать" Украина.
Представитель Кремля напомнил, что Макрон обсуждал украинскую тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 мая во время своего визита в Берлин. "Сейчас (он) узнает нашу оценку состояния дел в этом тяжелейшем внутриукраинском кризисе", - заметил Ушаков.
Представитель Кремля напомнил, что во время последнего телефонного контакта в "нормандской четверки", когда Францию еще представлял президент Франсуа Олланд, лидеры договорились, что работа в этом формате будет продолжена с участием нового французского руководителя.
Лидеры двух стран обсудят не только Украину, но и Сирию, Ливию, ситуацию вокруг КНДР, борьбу с терроризмом, а также другие международные темы, сообщил Ушаков.
"Помимо этого, конечно, Сирия - одна из самых труднейших проблем", - сказал он, напомнив, что в ходе визита в Москву в 2015 году предыдущего французского президента Франсуа Олланда была достигнута договоренность о координации в Сирии военнослужащих двух стран, "но эта договоренность не была реализована не по российской вине".
"Франция принадлежит к тем странам, которые наиболее жестко относятся к режиму (президента САР Башара) Асада, и я думаю, что по сирийской проблематике (у Путина и Макрона) тоже состоится очень интересная, откровенная беседа - как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул Ушаков. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость налаживания совместных усилий, и в этом контексте мы будем вести разговор (с французской стороной)", - заключил представитель Кремля.
"Помимо этого будут затронуты вопросы сотрудничества по линии Россия - Евросоюз", - заметил Ушаков, рассказав, что Москве "интересно выяснить, как Макрон воспринимает новые реалии и как он относится к новому европейскому проекту". "Очень много вопросов, которые нас интересуют", - подчеркнул помощник президента РФ.