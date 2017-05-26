Кремль ожидает, что Путин и Макрон подтвердят безальтернативность Минска-2

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят урегулирование украинского кризиса и продолжение работы в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков в преддверии запланированного на 29 мая визита Путина во Францию.

По словам представителя Кремля, международным вопросам лидеры двух стран отведут значительную часть переговоров, а среди обсуждаемых тем "большое место будет занимать" Украина.

"Главное, что мы ожидаем - президенты еще раз подтвердят необходимость самой плотной активной совместной работы в рамках нормандского формат и подтвердят безальтернативность минских договоренностей", - сказал Ушаков, отметив, что ожидается интересная дискуссия по этой теме.

Представитель Кремля напомнил, что Макрон обсуждал украинскую тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 мая во время своего визита в Берлин. "Сейчас (он) узнает нашу оценку состояния дел в этом тяжелейшем внутриукраинском кризисе", - заметил Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что во время последнего телефонного контакта в "нормандской четверки", когда Францию еще представлял президент Франсуа Олланд, лидеры договорились, что работа в этом формате будет продолжена с участием нового французского руководителя.

Лидеры двух стран обсудят не только Украину, но и Сирию, Ливию, ситуацию вокруг КНДР, борьбу с терроризмом, а также другие международные темы, сообщил Ушаков.

"Помимо этого, конечно, Сирия - одна из самых труднейших проблем", - сказал он, напомнив, что в ходе визита в Москву в 2015 году предыдущего французского президента Франсуа Олланда была достигнута договоренность о координации в Сирии военнослужащих двух стран, "но эта договоренность не была реализована не по российской вине".

"Франция принадлежит к тем странам, которые наиболее жестко относятся к режиму (президента САР Башара) Асада, и я думаю, что по сирийской проблематике (у Путина и Макрона) тоже состоится очень интересная, откровенная беседа - как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул Ушаков. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость налаживания совместных усилий, и в этом контексте мы будем вести разговор (с французской стороной)", - заключил представитель Кремля.

"Помимо этого будут затронуты вопросы сотрудничества по линии Россия - Евросоюз", - заметил Ушаков, рассказав, что Москве "интересно выяснить, как Макрон воспринимает новые реалии и как он относится к новому европейскому проекту". "Очень много вопросов, которые нас интересуют", - подчеркнул помощник президента РФ.