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Посол РФ во Франции: на встрече в Версале Макрон и Путин установят личный контакт

Политика
26 мая, 22:47 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Дмитрий Горохов

Отмечается, что эта встреча состоится всего две недели спустя после инаугурации нового главы Франции

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Предстоящий в понедельник, 29 мая, рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона "позволит главам двух государств с самого начала установить личный контакт". Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов.

"Эта встреча состоится всего две недели спустя после инаугурации нового главы Франции", - отметил он. Российский президент - первый руководитель иностранного государства за пределами Евросоюза, посещающий Францию после президентских выборов, на которых убедительную победу одержал Эмманюэль Макрон.

Интервью

Посол России во Франции Александр Орлов

Посол РФ во Франции: президенты двух стран установят личный контакт

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Франция, продолжил дипломат, "сделала 7 мая свой выбор, и мы с уважением относимся к решению французских избирателей". В России готовы к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Орлов ожидает, что в ходе беседы значительное внимание будет уделено стратегии борьбы с терроризмом. "И Москва, и Париж, - напомнил он,- решительно осудили теракт в Манчестере, подтвердив готовность к взаимодействию в отражении террористической угрозы".

Речь пойдет также об урегулировании в Сирии и на Украине, других международных вопросах. "Президенты, разумеется, подробно обменяются мнениями о перспективах двусторонних связей в ключевых областях", - сообщил посол.

Он отметил, что диалог двух президентов состоится в Версальском замке. В этой исторической резиденции первых лиц Франции главы государств "вместе откроют выставку, посвященную 300-летию визита во Францию Петра Великого". "Исторический визит русского государя в апреле - июне 1717 года положил начало регулярным дипломатическим отношениям между нашими странами", - напомнил дипломат.

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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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