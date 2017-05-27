Путин и Эрдоган договорились наращивать координацию усилий по сирийскому урегулированию

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились наращивать координацию усилий по урегулированию в Сирии на различных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, - говорится в сообщении. - Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по этой тематике на различных уровнях".
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания Договора об основах отношений между Россией и Турецией от 25 мая 1992 г. Путин также пожелал успехов Эрдогану в связи с его избранием на пост генерального председателя Партии справедливости и развития.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран. В этом контексте затрагивался ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - отмечает пресс-служба Кремля.