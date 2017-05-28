Путин отметил дух стратегического партнерства российско-азербайджанских отношений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и ее важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Президент высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Он выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.