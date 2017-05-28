В праймериз единороссов по округу Нарышкина в Ленобласти приняли участие 9% избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Участниками праймериз - предварительного партийного голосования "Единой России" по выбору кандидатов на выборы в Госдуму - по 112-му Кингиссепскому одномандатному округу в Ленинградской области стали свыше 38 тыс. человек, или 9,17% зарегистрированных избирателей. Такие предварительные итоги сообщил журналистам руководитель регионального отделения партии, председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

"По состоянию на 21:00 мск предварительная явка составила 9,17%, количество проголосовавших составило 38 тыс. 224 человека - это по Госдуме. Это хороший показатель, мы прогнозировали чуть меньше", - сказал Бебенин. По его словам, официальных заявлений и жалоб в исполком на данный момент не поступило.

"Предварительные итоги по кандидатам могут появиться в ближайшие часы, но официальный итог подведем завтра на заседании исполкома в 16:00 мск", - сообщил Бебенин.

В предвыборной гонке участвовали восемь человек: заместитель председателя областного правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, замгендиректора строительной компании Антон Мороз, два члена партии - Виктор Кабацкий и Валерий Цыганюк. Еще четыре кандидата являются беспартийными: Елена Денискина, Ольга Игнатьева, Артур Порталенко и Дамир Урусов.

Кингисеппский округ

112-й Кингисеппский одномандатный округ включает семь муниципальных районов (Кингисеппский, Сланцевский, Лужский, Волосовский, Ломоносовский районы, г. Сосновый Бор и часть Гатчинского района). Численность избирателей составляет почти 419,5 тыс. человек. К округу также приписан зарубежный участок Бонн-1 на территории Германии.

На думских выборах в сентябре 2016 года победу в Кингисеппском округе одержал спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин, который затем был назначен руководителем Службы внешней разведки, в связи с чем отказался от депутатского мандата.