Единороссы подводят итоги праймериз к сентябрьским выборам

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" провела в воскресенье предварительное голосование по отбору кандидатов (так называемые "праймериз") к сентябрьским выборам.

Несмотря на то, что для региональных выборов в РФ традиционно характерна более низкая явка избирателей, чем для федеральных, электоральная активность на предварительном голосовании единороссов в этом году, в преддверии региональной избирательной кампании, в ряде случаев выше, чем год назад перед выборами в Госдуму.

Кто кого выбирал

"Единая Россия" отбирает кандидатов на выборы через предварительное голосование на протяжении последних лет. В том числе через процедуру праймериз выдвигались претенденты партии на мандаты депутатов Госдумы на выборах 2016 года как по федеральному списку, так и по одномандатным округам.

28 мая "Единая Россия" определяла кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По итогам прошедших праймериз будут названы кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска.

Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

В предварительном голосовании принимали участие более 2,2 тыс. кандидатов, как членов "Единой России", так и беспартийных (порядка 1,1 тыс. человек). По словам секретаря Генсовета единороссов Сергея Неверова, конкурс составлял 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов.

По данным замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, около 35% участников праймериз составляли люди до 35 лет. В период подготовки к предварительному голосованию все его участники были обязаны пройти не менее чем через двое дебатов. Все кандидаты отвечали строгим требованиям: к праймериз не допускались судимые, даже если их судимости были сняты или погашены.

Голосование проходило на 2017 участках с 8:00 до 20:00 по местному времени на 2017 участках. Для праймериз была выбрана открытая модель, подразумевающая возможность проголосовать на них любому избирателю. Голосование было рейтинговым, благодаря чему любой пришедший на участок мог поставить "галочку" не за одного кандидата, а за нескольких.

Институт работает

Руководство партии отмечает, что явка на нынешнем предварительном голосовании в некоторых регионах оказалась выше, чем в преддверии думских выборов годом ранее. Как сообщил журналистам Неверов, явка, по предварительным данным, составила более 9%, в общей сложности на участки пришли более 1,2 млн человек, самая высокая активность избирателей (почти 15%) была зафиксирована в Саратовской области. Для сравнения - средняя явка на федеральных праймериз 2016 года составила около 9,6% (около 10 млн избирателей).

По информации главы Центрального исполкома единороссов Владимира Бурматова, в двух регионов явка превзошла показатели прошлого года. "В ряде регионов мы видим возросший, причем серьезно возросший уровень явки на участки в рамках предварительного голосования. Такую картину мы наблюдаем, например, в Приморье, где во Владивостоке явка на 2% выше, чем явка при предварительном голосовании на выборах в Госдуму, сегодня там пришло почти 6% избирателей, а в прошлом году было около 4%", - заявил он.

"Такая же картина в Республике Саха - Якутия, где почти 12% от общего числа избирателей пришли сегодня на избирательные участки, а в прошлом году их было на 1,5% меньше", - уточнил Бурматов. По предварительным данным, победителем праймериз на пост мэра Якутска стал действующий глава города Айсен Николаев.

По мнению председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такая активность россиян на праймериз "означает, что институт предварительного голосования работает". "Мы добились абсолютной прозрачности: все наши кандидаты участвовали с открытой повесткой дня, полностью рассказывая о себе, о своем опыте, о своих возможностях", - констатировал председатель "Единой России" на селекторном совещании с региональными оргкомитетами после закрытия всех участков предварительного голосования.

"Праймериз - первое по значимости в этом полугодии событие доя "Единой России". Понятно, что происходит некоторая мобилизация и всплеск интереса, и это совершенно закономерно", - отметил в беседе с ТАСС президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

По его словам, в данном случае партия "делает ставку на обладание знанием и технологиями для того, чтобы обеспечить более высокую явку". "Понятно, что явка на праймериз заметно отличалась по регионам, каждый из которых имеет свою социальную и электоральную историю. Это позволяет протестировать инструменты повышения явки и сделать заявку на демонстрацию своих технологических навыков и навыков формирования повестки дня для повышения явки, в том числе на осеннем цикле голосования", - считает политолог.

Выполнить наказы избирателей

"Детальные подсчеты" по итогам предварительного голосования в партии обещают провести в течение двух дней. Очевидно, что повлиять на результаты праймериз не смогут никакие внешние факторы: по данным Неверова, за день в ситуационный центр партии поступило всего 68 жалоб.

"Очень низкое количество, на различные мелкие нарушения в ходе предварительного голосования", - пояснил он, уточнив, что в основном нарушения касались вопросов агитации в день предварительного голосования.

Со своей стороны, Медведев потребовал от региональных властей уважать волю избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата. "Никто не вправе изменить волю людей - ни один орган управления партии, ни председатель партии, ни наш исполнительный орган, ни какой либо другой. Вот если люди доверили конкретному человеку в ходе предварительного голосования, и мы знаем об этом результате, то именно он и будет выдвинут, даже если он по каким-то причинам не нравится местным руководителям, или кажется не вполне опытным, или еще что-то. Главное - это воля избирателей", - указал он.

По данным секретаря Генсовета единороссов, уже в конце июня пройдут региональные конференции по выдвижению партийных кандидатов на сентябрьские выборы.

На них кандидаты партии пойдут с программами, составленными в том числе из наказов избирателей, адресованных им в ходе кампании предварительного голосования. С соответствующим инициативой выступил Дмитрий Медведев.

"Я считаю правильным все то, о чем спрашивают (избиратели в период подготовки к праймериз - прим. ТАСС). Все те пожелания, наказы, которые были выдвинуты и в ходе предварительного голосования, и, конечно, в ходе дебатов, обобщить и по сути сделать составляющей программы, которую мы реализуем на региональном уровне", - сказал он.

Председатель "Единой России" также призвал не допустить дискредитации тех позиций, которые формулируют кандидаты от партии в ходе предварительного голосования. "Если кандидат в местные органы власти обязуется что либо делать, он должен все это пронести до окончательных выборов. Это совершенно очевидно", - обратил внимание Медведев.