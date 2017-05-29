МИД РФ: визит Джонсона в Россию может быть рассмотрен после выборов в парламент

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вопрос о визите в РФ главы МИД Великобритании может быть вновь поднят после формирования нового правительства страны по итогам предстоящих парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Ничего нового нет, но у них же в начале июня будут парламентские выборы, к этому вопросу можно было бы вернуться после того, как будет сформировано новое правительство этой страны", - сказал он.

Визит Джонсона в РФ планировался в начале апреля, однако за несколько дней до ожидаемой даты глава британского МИД объявил об его отмене.

Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня.